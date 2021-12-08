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Болельщики «Зенита» освистали акцию с преклонением колена перед матчем с «Челси»

20:54
Болельщики «Зенита». Фото Reuters
Болельщики «Зенита». Фото Reuters
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Перед стартовым свистком матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» прошла традиционная акция с преклонением колена. Болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге встретили эту акцию свистом.

Спортсмены преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») перед началом многих спортивных мероприятий.

Ранее британские болельщики также освистывали этот жест на матчах последних туров АПЛ, на которые допустили зрителей.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры