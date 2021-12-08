Болельщики «Зенита» освистали акцию с преклонением колена перед матчем с «Челси»

Перед стартовым свистком матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» прошла традиционная акция с преклонением колена. Болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге встретили эту акцию свистом.

Спортсмены преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») перед началом многих спортивных мероприятий.

Ранее британские болельщики также освистывали этот жест на матчах последних туров АПЛ, на которые допустили зрителей.