Болельщики «Спартака» поддержали «Олимпиакос» в матче с «Краснодаром»

Около десятка болельщиков «Спартака» прибыли вчера на матч «Краснодар» — «Олимпиакос» (1:2), чтобы поддержать фанатов греческого клуба, с которыми у них дружеские отношения. Об этом сообщает Telegram-канал OFNEWS / Новости Околофутбола.

По сумме двух матчей «Олимпиакос» одержал победу (4:0, 2:1) и пробился в групповой турнир Лиги чемпионов.

Все о Лиге чемпионов — здесь.