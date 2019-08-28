Болельщики «Спартака» поддержали «Олимпиакос» в матче с «Краснодаром»
11:20
Около десятка болельщиков «Спартака» прибыли вчера на матч «Краснодар» — «Олимпиакос» (1:2), чтобы поддержать фанатов греческого клуба, с которыми у них дружеские отношения. Об этом сообщает Telegram-канал OFNEWS / Новости Околофутбола.
По сумме двух матчей «Олимпиакос» одержал победу (4:0, 2:1) и пробился в групповой турнир Лиги чемпионов.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»