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Болельщики «Шерифа» спели «Катюшу» на матче с «Шахтером»

22:47
«Шахтер» уступил «Шерифу». Фото ФК «Шахтер»
«Шахтер» уступил «Шерифу». Фото ФК «Шахтер»
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На матче Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер» (2:0) болельщики молдавского клуба исполнили песню «Катюша». Видео опубликовано в социальных сетях.

Голы в составе «Шерифа» забивали Адама Траоре и Момо Янсане. Для молдавского клуба это был первый в истории матч основного раунда Лиги чемпионов. Ранее команда выступала только в группе Лиги Европы.

Хозяева на этот матч выставили стартовый состав, полностью состоящий из легионеров. У «Шахтера» в старте были два украинца — вратарь Андрей Пятов и защитник Николай Матвиенко.

«Шериф» набрал три очка и возглавил таблицу группы D. У «Шахтера» ноль очков.

Шериф — Шахтер Д

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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