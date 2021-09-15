Болельщики «Шерифа» спели «Катюшу» на матче с «Шахтером»

На матче Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер» (2:0) болельщики молдавского клуба исполнили песню «Катюша». Видео опубликовано в социальных сетях.

На матче с украинским клубом болельщики из Приднестровья запели «Катюшу».



«Шериф» из Тирасполя выиграл 2:0 у «Шахтёра».



видео «Первый Приднестровский» pic.twitter.com/41szR6QcmP — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) September 15, 2021

Голы в составе «Шерифа» забивали Адама Траоре и Момо Янсане. Для молдавского клуба это был первый в истории матч основного раунда Лиги чемпионов. Ранее команда выступала только в группе Лиги Европы.

Хозяева на этот матч выставили стартовый состав, полностью состоящий из легионеров. У «Шахтера» в старте были два украинца — вратарь Андрей Пятов и защитник Николай Матвиенко.

«Шериф» набрал три очка и возглавил таблицу группы D. У «Шахтера» ноль очков.