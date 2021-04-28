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Болельщики «ПСЖ» ярко встретили команду перед матчем против «Манчестер Сити»

21:55
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«ПСЖ» примет «Манчестер Сити» на своем поле в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Перед этой встречей болельщики устроили яркую встречу французскому клубу.

Составы команд:

«ПСЖ»: Навас, Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Гуэй, Флоренци, Паредес, Верратти, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Родри, Стоунз, Ж.Канселу, Гюндоган, де Брейне, Фоден, Б.Силва, Марез.

Ответная встреча пройдет 4 мая.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/sportexpress/status/1387479430117924864

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры