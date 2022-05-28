Болельщики «Ливерпуля» устроили яркий перфоманс на улицах Парижа перед финалом Лиги чемпионов
28 мая в Париже состоится финал Лиги чемпионов. В решающем матче сойдутся «Ливерпуль» и «Реал».
Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. В пока болельщики английского клуба заполнили улицы Парижа и устроили яркое шествие.
Для них даже был устроен специальный концерт.
«Красные» хотят взять реванш у «сливочных» за поражение в решающем матче ЛЧ четырехлетней давности. Напомним, тогда в Киеве мадридцы праздновали победу со счетом 3:1.
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