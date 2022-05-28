Болельщики «Ливерпуля» устроили яркий перфоманс на улицах Парижа перед финалом Лиги чемпионов

28 мая в Париже состоится финал Лиги чемпионов. В решающем матче сойдутся «Ливерпуль» и «Реал».

Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. В пока болельщики английского клуба заполнили улицы Парижа и устроили яркое шествие.

Для них даже был устроен специальный концерт.

Mo Salah! Mo Salah! Mo Salah! Running down the wing???



???#UCLfinal pic.twitter.com/fWFnVkYnzO — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

«Красные» хотят взять реванш у «сливочных» за поражение в решающем матче ЛЧ четырехлетней давности. Напомним, тогда в Киеве мадридцы праздновали победу со счетом 3:1.