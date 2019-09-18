Болельщики «Ливерпуля» пострадали в стычке с фанатами «Наполи»

Болельщики «Ливерпуля» пострадали в результате нападения фанатов «Наполи» перед игрой 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча в Италии завершилась со счетом 2:0 в пользу неаполитанцев. Как сообщает Goal, перед игрой к болельщикам «Ливерпуля» у одного из баров подъехала группа мужчин на скутерах и атаковала их. В результате 26-летний и 46-летний британцы получили порезы и ссадины, им оказали помощь прямо на месте.

Уже во время матча был госпитализирован еще один болельщик «Ливерпуля». Он, по данным местных СМИ, упал во время перерыва матча. В больнице его навестил исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур.