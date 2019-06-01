Болельщики "Аякса" поют вместе с фанатами "Ливерпуля" в Мадриде. Видео

Фанаты "Аякса" поддержали болельщиков "Ливерпуля" перед финальным матчем Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Вместе с мерсисайдцами они исполняли песни в центре Мадрида.

Напомним, "Тоттенхэм" прошел "Аякс" в 1/2 финала ЛЧ: общий счет составил 3:3, однако лондонцы получили преимущество благодаря большему количеству голов на выезде.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр