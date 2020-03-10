Болельщики «Аталанты» пожертвовали 40 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Болельщики «Аталанты» пожертвовали 40 тысяч евро в больницу Бергамо, информирует Football Italia. Эти деньги должны бали быть потрачены на билеты на гостевой матч Лиги чемпионов против «Валенсии». Встреча проходит без зрителей из-за распространения коронавируса.

— Этот вечер должен был стать самым прекрасным в нашей истории, — отмечается в сообщении фанатской группировки «Аталанты». — Однако эта чрезвычайная ситуация отодвигает все на второй план.

В настоящий момент в нашем городе, в нашей провинции есть настоящие герои, которые борются с этой ситуацией лицом к лицу. Они работают в условиях недостатка средств, надрываясь, чтобы сохранить здоровье каждого из нас.