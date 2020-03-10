Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Болельщики «Аталанты» пожертвовали 40 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

23:07

Болельщики «Аталанты» пожертвовали 40 тысяч евро в больницу Бергамо, информирует Football Italia. Эти деньги должны бали быть потрачены на билеты на гостевой матч Лиги чемпионов против «Валенсии». Встреча проходит без зрителей из-за распространения коронавируса.

— Этот вечер должен был стать самым прекрасным в нашей истории, — отмечается в сообщении фанатской группировки «Аталанты». — Однако эта чрезвычайная ситуация отодвигает все на второй план.

В настоящий момент в нашем городе, в нашей провинции есть настоящие герои, которые борются с этой ситуацией лицом к лицу. Они работают в условиях недостатка средств, надрываясь, чтобы сохранить здоровье каждого из нас.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир