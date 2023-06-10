Болельщик «Манчестер Сити» потерял сознание на финале ЛЧ с «Интером»

Болельщику «Манчестер Сити» стало плохо во время финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

Журналист Сэм Каннингэм сообщает, что фаната «Сити» вынесли с Олимпийского стадиона Ататюрка в Стамбуле на носилках. Болельщик потерял сознание, и медицинский персонал давал ему кислород. Фанаты позвали на помощь стюардов.

Фаната «Сити» вынесли со стадиона Ататюрка в Стамбуле на носилках. Фото @samcunningham, Twitter

Счет в матче после первого тайма 0:0.