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10 июня, 23:21

Болельщик «Манчестер Сити» потерял сознание на финале ЛЧ с «Интером»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Болельщики «Ман Сити».
Фото Reuters

Болельщику «Манчестер Сити» стало плохо во время финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

Журналист Сэм Каннингэм сообщает, что фаната «Сити» вынесли с Олимпийского стадиона Ататюрка в Стамбуле на носилках. Болельщик потерял сознание, и медицинский персонал давал ему кислород. Фанаты позвали на помощь стюардов.

Фаната «Сити» вынесли со стадиона Ататюрка в Стамбуле на носилках.
Фото @samcunningham, Twitter

Счет в матче после первого тайма 0:0.

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Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
1:0
Интер
Источник: Журналист Сэм Каннингэм
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
0
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