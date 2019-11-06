Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Болельщик «Локо» упал с трибуны во время матча с «Юве»

22:21
Теги:

Два болельщика «Локомотива» попытались выбраться за пределы трибуны по ходу второго тайма матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Один из них упал с высоты — даже первый ряд нижнего яруса «РЖД Арены» заметно выше поля, от которого их вдобавок отделяет «ров». Зрителю требуется срочная помощь, сообщил один из комментаторов матча Дмитрий Шнякин.

Локомотив — Ювентус

Опрос

проголосовало: 10054
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир