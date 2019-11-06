Болельщик «Локо» упал с трибуны во время матча с «Юве»

Два болельщика «Локомотива» попытались выбраться за пределы трибуны по ходу второго тайма матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Один из них упал с высоты — даже первый ряд нижнего яруса «РЖД Арены» заметно выше поля, от которого их вдобавок отделяет «ров». Зрителю требуется срочная помощь, сообщил один из комментаторов матча Дмитрий Шнякин.