Болельщик «Локо» упал с трибуны во время матча с «Юве»
22:21
Два болельщика «Локомотива» попытались выбраться за пределы трибуны по ходу второго тайма матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Один из них упал с высоты — даже первый ряд нижнего яруса «РЖД Арены» заметно выше поля, от которого их вдобавок отделяет «ров». Зрителю требуется срочная помощь, сообщил один из комментаторов матча Дмитрий Шнякин.
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