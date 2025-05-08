Болельщик «Интера» пережил остановку сердца после победы над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов

Фанат «Интера» пережил остановку сердца после завершения ответного матча между миланцами и «Барселоной» (4:3 д.в.) в полуфинале Лиги чемпионов, сообщает Il Fatto Quotidiano.

По информации источника, болельщику возрастом чуть больше 40 лет стало плохо после финального свистка. Он потерял сознание в процессе выхода со стадиона. Ему оказали незамедлительную помощь врачи, после чего его отвезли в реанимацию одной из больниц Милана.

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов. Там команда Симоне Индзаги встретится с «ПСЖ». Решающий матч состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.