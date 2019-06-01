23:23 | Футбол — Лига чемпионов

Более 130 000 человек подписались на девушку, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

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Более 130 000 человек подписались на Инстаграм американской модели Кинси Волански после того, как она выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Девушка была остановлена стюардами и доставлена в подтрибунное помещение.

Полуголая блондинка выбежала на поле во время финала ЛЧ. Причем тут Россия?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let’s run away and get lost ❤️

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

Женщина в купальнике выбежала на поле в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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