Блогер Субхан Мамедов, который собирался выбежать на поле во втором тайме матча Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» и упал с трибуны, опубликовал видео своей неудачной попытки. Зритель игры на «РЖД Арене» сделал ряд роликов и разместил их в сториз своего Instagram. У аккаунта молодого человека — 3,3 миллиона подписчиков.

«Ребята, во втором тайме я собираюсь выйти на поле, выбежать на поле. ***, ***. Но, думаю, у меня получится», — пообещал парень на трибуне в шарфе «Локо» и подмигнул.

Следующая запись в его сториз — уже после падения. Блогер лежит на асфальте и снимает себя, ему оказывают помощь два медика — мужчина и женщина.

«*** перелез» — подпись к видео.

«Убирай! Сядь! Руку расслабь! Дыши глубже!» — обратился мужчина.

«На попу просто сядь! Можешь встать на ноги и туда перейти? Иди сюда!» — сказала женщина.

Пострадавший при этом дает понять врачам, как ему больно. И порой издает протяжные жалостливые звуки.

«Перелом» — уже не видео, а фото после перевязки. Последний кадр — из движущейся машины скорой помощи с подписью: «Все из-за дождя».