Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение москвичей от «Баварии» (1:2) в матче Лиги чемпионов, назвав встречу «достойной игрой равных команд».

— Это был матч равных соперников, показавших достойный футбол — уверен Баринов. — Была некоторая торопливость у «Локомотива», но не было ляпов. Молодцы, подарили хороший матч. Я бы даже сказал, что это обидное поражение — второй мяч был очень легко забит. Я думал, «Бавария» могла бы таких штук пять таких наколотить — нет, нифига! — немцы в конце тоже оборонялись, испугались. Второй мяч нельзя было пропускать, конечно. Этот матч может стать поворотным для «Локомотива». Если они сейчас поймут, что могут играть в такой футбол, то и в чемпионате заиграют.

— «Бавария» не смогла настроиться на «Локо»?

— Я думаю, «Бавария» не сразу включилась — легкий, будничный гол их расслабил. Они не ожидали. Благодаря игре «Локомотива» мы увидели настоящий футбол. Я не верил, что «Локо» так сыграет — думал, что было бы нормально, если бы мы проиграли с разницей в два мяча. А получилось так, что мы могли и выиграть — если бы Зе не пожадничал и не отдал на Жамалетдинова.

— За счет чего «Локомотив» смог дать бой «Баварии», которая забивает 8 мячей командам уровня «Барселоны»?

— Это Лига чемпионов. Это «Бавария», их смотрит половина Европы. Тут в людях иногда открываются возможности и силы, которых даже не чувствовали. Для молодых — Куликова, например — это была проверка, футболист он или нет.

— Кто кроме Куликова вас впечатлил?

— Игнатьев, Зе Луиш. Но больше всех — Миранчук. Он был мозгом команды. Мне кажется, после ухода брата Антон заиграл. Такое ощущение, что бросился вдогонку. (Константин Колмаков)