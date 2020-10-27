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Билялетдинов предложил, как «Локомотиву» лучше всего выходить из-под прессинга «Баварии»

20:19
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Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов дал совет железнодорожникам по выходу из-под прессинга в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Баварии».

«Сегодня в основе есть Зе Луиш, можно сразу использовать его и делать длинные забросы. Сейчас многие команды для выхода из-под прессинга используют вратаря. Если у Гильерме будет получаться точно вводить мяч на расстояние, будет намного проще. Важно не терять мяч перед своей штрафной — сразу же накажут», — сказал Билялетдинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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