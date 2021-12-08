Билялетдинов: «Челси» будет играть с «Зенитом» полуторным или вторым составом"
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал, как может повлиять на настрой «Зенита» отсутствие турнирного значения матча с «Челси».
«Может. В нашу пользу. «Челси» не будет валять дурака. Будут играть полуторным или вторым составом, каких-то игроков не привезут, но это ничего не значит, — сказал специалист «Газете.Ru». — Они захотят доказать кому-то, в первую очередь самим себе, что они достойны быть в стартовом составе в других матчах.
Но все-таки осознание того, что задача решена, а впереди плановый Boxing Day, важные игры в чемпионате Англии, может сыграть нам на руку".
Напомним, что «Зенит» обеспечил себе третье место в группе H и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
Сегодня, 8 декабря в 6-м туре Лиги чемпионов в группе H между собой сыграют «Зенит» и «Челси». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.45.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/12/08/n_16982335.shtml
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