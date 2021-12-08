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Билеты на финал Лиги чемпионов поступят в продажу в марте 2022 года

15:36
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Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов-2021/22 Алексей Сорокин рассказал о старте продаж билетов на финальный матч в Санкт-Петербурге.

— Билеты поступят в продажу в марте, — заявил Алексей Сорокин. — Реализацией билетной программы занимается УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Ранее Россия один раз принимала финал Лиги чемпионов — в Москве в 2008 году.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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