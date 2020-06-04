Bild: Германия, Португалия и Россия претендуют на проведение финального турнира ЛЧ

Финал Лиги чемпионов может состояться не в Стамбуле (Турция), сообщает Bild. Предполагается проведение мини-турнира, который включит в себя матчи четвертьфинала, полуфинала и финал.

По данным издания, Германия уже подала заявку на проведение мини-турнира, а Португалия и Россия планируют это сделать.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет, чтобы принимающая сторона выделила четыре стадиона в радиусе 100 км. Германию могут представить стадионы «Айнтрахта», «Майнца», «Хоффенхайма» и «Дармштадта».

Ранее Лига чемпионов-2019/20 была прервана из-за пандемии коронавируса. Планируется, что соревнования возобновятся в августе. Новая дата пока не объявлена.