Безумная реакция Жунинью на победу «Лиона». Видео

«Лион» переиграл «РБ Лейпциг» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0). Полузащитник Мартен Террье на последних минутах забил второй гол. Спортивный директор клуба Жунинью, который раньше был игроком «ткачей», эмоционально отреагировал на победу команды.

Lyon President Aulas & Sporting Director Juninho react to Martin Terrier's victorious strike earlier tonight over RB Leipzig. pic.twitter.com/x176QousyJ — Get French Football News (@GFFN) October 3, 2019

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