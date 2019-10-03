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Безумная реакция Жунинью на победу «Лиона». Видео

03:23
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«Лион» переиграл «РБ Лейпциг» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0). Полузащитник Мартен Террье на последних минутах забил второй гол. Спортивный директор клуба Жунинью, который раньше был игроком «ткачей», эмоционально отреагировал на победу команды.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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