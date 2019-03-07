Безумная реакция Лингарда на гол Рэшфорда. Видео

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард эмоционально отреагировал на гол Маркуса Рэшфорда в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Англичанин на 94-й минуте реализовал пенальти, который позволил "МЮ" выйти в четвертьфинал турнира.
Этот гол привел Лингарда в безумный восторг. Сам игрок не смог принять участие в матче из-за травмы.
[#LDC🏆] La réaction de Lingard🏴 sur le penalty transformé par Rashford🏴 🤪pic.twitter.com/yXdJKzd82c– Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 6 марта 2019 г.
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