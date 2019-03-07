Безумная реакция Лингарда на гол Рэшфорда. Видео

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард эмоционально отреагировал на гол Маркуса Рэшфорда в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Англичанин на 94-й минуте реализовал пенальти, который позволил "МЮ" выйти в четвертьфинал турнира.

Этот гол привел Лингарда в безумный восторг. Сам игрок не смог принять участие в матче из-за травмы.