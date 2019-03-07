05:44 | Футбол — Лига чемпионов

Безумная реакция Лингарда на гол Рэшфорда. Видео

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард эмоционально отреагировал на гол Маркуса Рэшфорда в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Англичанин на 94-й минуте реализовал пенальти, который позволил "МЮ" выйти в четвертьфинал турнира.

Этот гол привел Лингарда в безумный восторг. Сам игрок не смог принять участие в матче из-за травмы.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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