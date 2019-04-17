Безумная раздевалка "Аякса" после победы над "Ювентусом". Видео

"Аякс" в своем официальном Твиттере опубликовал видео из раздевалки, сделанное после победы над "Ювентусом" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). Амстердамский клуб вышел в полуфинал турнира, обыграв "бьянконери" с общим счетом 3:2 по сумме двух встреч.

В полуфинале "Аякс" сыграет с победителем пары "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити".

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