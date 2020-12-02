Известный украинский журналист Артем Франков после победы «Шахтера» над «Реалом» (2:0) в Лиге чемпионов раскритиковал мадридскую команду.

— Некоторые специалисты сейчас говорят не столько об успехе «горняков», сколько о слабости мадридцев.

— Нет, победа «Шахтера», конечно, заслуживает комплиментов. Но в то же время такого слабого «Реала» я, честно говоря, не видел очень давно! Ведь «Боруссия» всем показала, как можно эффективно играть против донецкой команды. Секрет довольно прост — скорость и высокий жесткий прессинг. 10:0 по итогам двух встреч...

— «Реал» ничего этого не показал?

— Совершенно верно. Ни прессинга, ни скорости. Это стоячая команда технарей. По своей сути латиноамериканская какая-то, которая что-то там пыталась наиграть без движения. Один человек с мячом и максимум два пытаются открыться... В итоге все эти лихие полузащитники гостей упирались в плотно выстроенную оборону. Добегали до штрафной, разворачивались и отдавали пасы назад. А как только «Шахтер» ускорился во втором тайме, защита «Реала» рухнула. Считаю, без Серхио Рамоса это, извините за выражение, полное дерьмо.

— Варан не убеждает?

— Нет, он не подтверждает своего статуса чемпиона мира. Варан категорически не соответствует уровню «Реала».

— Вы пожурили команду Зидана за стоячий футбол. При этом до перерыва у мадридцев было два очень хороших момента.

— Согласен. Но давайте взглянем на статистику. У «Реала» восемь ударов в створ. Один сейв Трубина и одна штанга после «выстрела» Асенсио. Фактически все. Да, был момент, когда Бензема убегал один на один, но ему уже скорости не хватает. Защитники «Шахтера», даже играя высоко, смогли его догнать. Француз настолько медленно «чесал», что его нейтрализовали. (Виталий Айрапетов)

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