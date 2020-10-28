«Без мяча они были невероятно организованы». Клопп оценил игру «Мидтьюлланна» против «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Мидтьюлланном» в Лиге чемпионов (2:0) отметил игру соперника без мяча. Также он поблагодарил игроков за набранные три очка.

— Это была тяжелая игра, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Очень беспокойная. «Мидтъюлланн» вызывает уважение, так как извлекли правильный урок из матча в первом туре. Без мяча они были невероятно организованы. Игра могла быть лучше, конечно. Но было непросто — мы внесли много изменений и потеряли Фабинью в первом тайме, но спасибо ребятам за то, что набрали три очка.