Бэйл выложил фото с кубком Лиги чемпионов и показал пять пальцев

Форвард «Реала» Гарет Бэйл опубликовал в соцсетях фотографию после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

32-летний валлиец выложил фото, на котором держит кубок Лиги чемпионов и показывает пять пальцев — столько раз он выигрывал главный еврокубок в составе «Реала». Отметим, Бэйл остался в заявке мадридцев, но не появился на поле.

В минувшем сезоне Бэйл провел 7 матчей за «Реал», в которых отметился забитым мячом.