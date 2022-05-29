Бэйл выложил фото с кубком Лиги чемпионов и показал пять пальцев
Форвард «Реала» Гарет Бэйл опубликовал в соцсетях фотографию после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).
32-летний валлиец выложил фото, на котором держит кубок Лиги чемпионов и показывает пять пальцев — столько раз он выигрывал главный еврокубок в составе «Реала». Отметим, Бэйл остался в заявке мадридцев, но не появился на поле.
В минувшем сезоне Бэйл провел 7 матчей за «Реал», в которых отметился забитым мячом.
5??? #HalaMadrid #UCL pic.twitter.com/TaNuYC2XVZ— Gareth Bale (@GarethBale11) May 28, 2022
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