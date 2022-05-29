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Сегодня, 07:41

Бэйл выложил фото с кубком Лиги чемпионов и показал пять пальцев

Сергей Разин
корреспондент
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Гарет Бэйл.
Фото Reuters

Форвард «Реала» Гарет Бэйл опубликовал в соцсетях фотографию после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

32-летний валлиец выложил фото, на котором держит кубок Лиги чемпионов и показывает пять пальцев — столько раз он выигрывал главный еврокубок в составе «Реала». Отметим, Бэйл остался в заявке мадридцев, но не появился на поле.

В минувшем сезоне Бэйл провел 7 матчей за «Реал», в которых отметился забитым мячом.

Гарет Бэйл
Лига чемпионов УЕФА
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