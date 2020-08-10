«Бешикташ» сыграет с ПАОКом во втором отборочном раунде Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

Матчи пройдут 25 и 26 августа. Победители выйдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Путь чемпионов

«Флориана» (Мальта)/ЧФР (Румыния) -«Динамо» Загреб (Хорватия)

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Клаксвик» (Фарерские острова)/"Слован" (Словакия)

«Селтик» (Шотландия)/"КР Рейкьявик" (Исландия) — «Ференцварош» (Венгрия)/"Юргорден" (Швеция)

«Флора» (Эстония)/"Судува" (Литва) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)/"Рига" (Латвия)

«Легия» (Польша)/"Дрита" (Косово)/"Линфилд" (Северная Ирландия) — «Арарат-Армения» (Армения)/"Омония" (Кипр)

«Целе» (Словения)/"Дандолк" (Ирландия) — «Мольде» (Норвегия)/"Куопио" (Финляндия)

«Будучность» (Черногория)/"Лудогорец" (Болгария) — «Митьюлланд» (Дания)

«Динамо» Брест (Белоруссия)/"Астана" (Казахстан) — «Коннас-Ки» (Уэльс)/"Сараево" (Босния и Герцеговина)

«Карабах» (Азербайджан)/"Силекс" (Македония) — «Шериф» (Молдавия)/"Фола" (Люксембург)

«Динамо» Тбилиси (Грузия)/"Тирана" (Албания) — «Црвена Звезда» (Сербия)/"Европа" (Гибралтар)

Путь представителей лиг

«Алкмаар» (Голландия) — «Виктория» (Чехия)

ПАОК (Греция) — «Бешикташ» (Турция)

«Локомотива» (Хорватия) — «Рапид» (Австр)