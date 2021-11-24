«Бешикташ» — «Аякс»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
19:49
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «Аяксом».
«Бешикташ»: Мерт Гюнюк, Розье, Вида, Монтеро, Умут Мераш, Пьянич, Мемет Топал, Геззаль, Алекс Тейшейра, Н'Куду, Ларин.
«Аякс»: Онана, Мазрауи, Схюрс, Мартинес, Тальяфико, Классен, Бергхейс, Гравенберх, Нерес, Тадич, Дарами.
Матч начнется в 20.45 по московскому времени.
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