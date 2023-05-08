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Сегодня, 15:19

Бернарду Силва: «Почему мы должны бояться «Реала»?

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Да, мы очень уважаем «Реал», но не боимся. Почему мы должны их бояться?

Дело не в эмблеме. Если бы у «Реала» не было Модрича, Крооса, Винисиуса, Бензема... Они бы ничего не выиграли, потому что футболка побеждает сама по себе. Мы были бы глупы, если бы не уважали их, но у нас есть цель победить. В прошлом году мы проиграли, но на этот раз постараемся сделать все иначе», – приводит слова Силвы Mundo Deportivo.

Первый матч полуфинала пройдет 9 мая в Мадриде. Ответная игра состоится в Манчестере 17 мая. В прошлом сезоне сливочные выбили «горожан» на этой же стадии турнира (3:4, 3:1) и стали победителями Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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