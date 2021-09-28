Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Бернарду Силва с метра попал в перекладину пустых ворот «ПСЖ»

22:35
Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва упустил возможность отличиться в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

После навеса с фланга его партнер по команде Рахим Стерлинг пробил головой, но попал в перекладину. Бернарду Силва первым успел к отскоку и бил практически с метра уже по пустым воротам, но умудрился попасть в перекладину.

Он снова ринулся к отскочившему мячу, но во второй раз уже не смог дотянуться до него.

ПСЖ — Манчестер Сити

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Форвард «Аякса» Алле установил новый рекорд Лиги чемпионов.
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Месси выйдет в стартовом составе
Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным
Клуб КХЛ уволил тренера, а затем заставил его ходить в офис. Почему не стоит так делать
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры