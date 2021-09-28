Бернарду Силва с метра попал в перекладину пустых ворот «ПСЖ»
22:35
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва упустил возможность отличиться в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».
После навеса с фланга его партнер по команде Рахим Стерлинг пробил головой, но попал в перекладину. Бернарду Силва первым успел к отскоку и бил практически с метра уже по пустым воротам, но умудрился попасть в перекладину.
Он снова ринулся к отскочившему мячу, но во второй раз уже не смог дотянуться до него.
Читайте также
Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю