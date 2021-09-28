Бернарду Силва с метра попал в перекладину пустых ворот «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва упустил возможность отличиться в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

После навеса с фланга его партнер по команде Рахим Стерлинг пробил головой, но попал в перекладину. Бернарду Силва первым успел к отскоку и бил практически с метра уже по пустым воротам, но умудрился попасть в перекладину.

Он снова ринулся к отскочившему мячу, но во второй раз уже не смог дотянуться до него.