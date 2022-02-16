Бернарду Силва: «Сити» показал фантастический процент реализации»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над «Спортингом» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что команда хорошо реализовала свои моменты. На счету португальца два забитых мяча.

«Мы очень хорошо сыграли. И все же считаю, что в первом тайме мы не наиграли на четыре забитых мяча. Порой у нас что-то не получалось, но мы показали фантастический процент реализации при не слишком большом количестве голевых моментов. Победа на выезде со счетом 5:0 — отличный результат.

Я португалец, из другой части города. Моя мама болеет за «Спортинг», а папа — за «Бенфику». Было здорово забить здесь, в родном городе. Приезжать сюда на такие важные матчи — это всегда дополнительная мотивация. Но дело еще не закончено — впереди ответная игра в Манчестере», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Ответная игра состоится в Манчестере 9 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.