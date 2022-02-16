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Сегодня, 02:55

Бернарду Силва: «Сити» показал фантастический процент реализации»

Бернарду Силва прокомментировал победу над «Спортингом»
Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над «Спортингом» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что команда хорошо реализовала свои моменты. На счету португальца два забитых мяча.

 
15&nbsp;февраля. &laquo;Спортинг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 0:5. 5:0! «Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Мы очень хорошо сыграли. И все же считаю, что в первом тайме мы не наиграли на четыре забитых мяча. Порой у нас что-то не получалось, но мы показали фантастический процент реализации при не слишком большом количестве голевых моментов. Победа на выезде со счетом 5:0 — отличный результат.

Я португалец, из другой части города. Моя мама болеет за «Спортинг», а папа — за «Бенфику». Было здорово забить здесь, в родном городе. Приезжать сюда на такие важные матчи — это всегда дополнительная мотивация. Но дело еще не закончено — впереди ответная игра в Манчестере», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Ответная игра состоится в Манчестере 9 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
0:5
Манчестер Сити
Голы
Махрез, 7 (0:1), Бернарду Силва, 17 (0:2), Фоден, 32 (0:3), Бернарду Силва, 44 (0:4), Стерлинг, 58 (0:5)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Порро (Нету, 82 ) Инасио Эсгайю Палинья (Табата, 75 ) Матеус Нунес Педру Гонсалвеш (Угарте, 50 ) Сарабия (Слимани, 75 ) Паулинью
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Стоунс (Зинченко, 61) Ляпорт (Аке, 84) Жоау Канселу Эрнандес (Фернандинью, 73) Де Брейне Бернарду Силва (Делап, 85) Стерлинг Махрез Фоден (Гюндоган, 61)
Предупреждения
Матеус Нунес 65, Эсгайю 78, Угарте 83  -  Гюндоган 74
Судьи
Йованович (Сербия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033897--sporting-cp-vs-man-city/
Бернарду Силва
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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