Бернарду Силва: «Это чудесные ощущения — снова быть в финале»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «Реалом» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Прекрасный для нас вечер. Знали: будет тяжело, — так что обыграть дома эту мадридскую команду со счетом 4:0... Это чудесные ощущения — снова быть в финале. Надеюсь, в этот раз мы сможем победить.

Мне совсем не было хорошо по итогам первой игры. Сегодня я обязан был постараться сделать больше и для своих партнеров по команде, и для болельщиков. Я ведь очень хорош в игре головой, нет? Я невысок, однако головой своей играю хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера». Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.