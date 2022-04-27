Бернарду Силва считает, что «Сити» мог больше забить «Реалу»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Португалец был признан лучшим игроком встречи.

«В любом случае, первый матч мы выиграли. Наши болельщики должны быть горды за нас, за проделанную нами работу. Мы могли бы реализовать больше своих голевых моментов, но и так это была очень-очень хорошая игра в нашем исполнении», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.