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Бернарду Силва признан лучшим игроком матча «Спортинг» — «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Бернарду Силва.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:0). После игры ему вручили памятный приз.

27-летний португалец вышел на поле в стартовом составе. Заменили его на 84-й минуте на Лиэм Делап при счете 5:0.

Силва отметился двумя забитыми голами в первом тайме. В начале второй половины он забил третий мяч, но после просмотра повтора гол отменили из-за офсайда.

Бернарду Силва
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