Бернарду Силва признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва был признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (4:3). После игры португальцу вручили памятный приз.

«Он продемонстрировал выдающуюся, разностороннюю игру. Он без устали шел в прессинг и с умом обращался с мячом, а вишенкой на торте в его игре стали потрясающий гол последовавший за ним через несколько минут важный вынос мяча из штрафной площади своей команды», — прокомментировали это решение в группе технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.