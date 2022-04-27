Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:03

Бернарду Силва признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва был признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (4:3). После игры португальцу вручили памятный приз.

«Он продемонстрировал выдающуюся, разностороннюю игру. Он без устали шел в прессинг и с умом обращался с мячом, а вишенкой на торте в его игре стали потрясающий гол последовавший за ним через несколько минут важный вынос мяча из штрафной площади своей команды», — прокомментировали это решение в группе технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034662--man-city-vs-real-madrid/
Бернарду Силва
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У России забрали чемпионат мира по хоккею-2023. Пустят ли туда нашу сборную вообще — неизвестно
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Рела»: видеообзор полуфинала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Реал» повторили рекорд полуфиналов Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости