Бернарду Силва признался, что работает над ударами головой

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что команда старалась играть проще. Также он поблагодарил Жоау Канселу за голевую передачу.

«Это была хорошая для нас игра, очень важная. Знаем, насколько тяжело может быть в таком турнире: допускаешь ошибку, и ты вылетел. Мы старались играть проще и не ошибаться. Обычно удары головой — не мой конек! Много работаю над ними и даже соревнуюсь с Рубеном Диашем, кто забьет больше. Рад, что сегодня помог команде. Канселу — потрясающий игрок, у нас с ним хорошее взаимопонимание. Получил от него прекрасную передачу. Вообще, у него — фантастический сезон», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Ответная игра состоится 16 марта в Манчестере.