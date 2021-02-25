Бернарду Силва признался, что работает над ударами головой
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что команда старалась играть проще. Также он поблагодарил Жоау Канселу за голевую передачу.
«Это была хорошая для нас игра, очень важная. Знаем, насколько тяжело может быть в таком турнире: допускаешь ошибку, и ты вылетел. Мы старались играть проще и не ошибаться. Обычно удары головой — не мой конек! Много работаю над ними и даже соревнуюсь с Рубеном Диашем, кто забьет больше. Рад, что сегодня помог команде. Канселу — потрясающий игрок, у нас с ним хорошее взаимопонимание. Получил от него прекрасную передачу. Вообще, у него — фантастический сезон», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.
Ответная игра состоится 16 марта в Манчестере.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029470--monchengladbach-vs-man-city/
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