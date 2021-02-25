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Бернарду Силва признался, что работает над ударами головой

02:08
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что команда старалась играть проще. Также он поблагодарил Жоау Канселу за голевую передачу.

«Это была хорошая для нас игра, очень важная. Знаем, насколько тяжело может быть в таком турнире: допускаешь ошибку, и ты вылетел. Мы старались играть проще и не ошибаться. Обычно удары головой — не мой конек! Много работаю над ними и даже соревнуюсь с Рубеном Диашем, кто забьет больше. Рад, что сегодня помог команде. Канселу — потрясающий игрок, у нас с ним хорошее взаимопонимание. Получил от него прекрасную передачу. Вообще, у него — фантастический сезон», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Ответная игра состоится 16 марта в Манчестере.

Боруссия М — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029470--monchengladbach-vs-man-city/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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