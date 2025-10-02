Бернарду Силва назвал обидным второй гол «Монако»

Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал ничью с «Монако» (2:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, обидно пропускать гол в концовке, в тот момент, когда казалось, что мы контролируем игру. Мы не дали им много возможностей для контратак, так что гол получился обидным», — цитирует официальный сайт УЕФА Силву.

«Манчестер Сити» с 4 очками занимает 8-е место в таблице общего этапа. «Монако» идет на 30-й строчке с 1 очком.

В 3-м туре «Манчестер Сити» сыграет с «Вильярреалом», а «Монако» встретится с «Тоттенхэмом».