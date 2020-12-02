Бериша считает, что «Зальцбург» одержал заслуженную победу над «Локомотивом»
00:38
Нападающий «Зальцбурга» Мергим Бериша после победы над «Локомотивом» в Лиге чемпионов (3:1) отметил, что его команда сыграла очень смело. Также он отметил, что доволен результативностью.
— Считаю, мы очень сильно сыграли в отборе и действовали очень смело, — цитирует пресс-служба УЕФА Беришу. — Мы провели хороший матч. Мои поздравления команде. Конечно, счастлив, что выиграли. Мы сегодня были лучше и одержали абсолютно заслуженную победу. Мои пять голов в четырех матчах? Да, это неплохо. Но я не собираюсь останавливаться на достигнутом.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029446--lokomotiv-moskva-vs-salzburg/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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