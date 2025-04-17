Павар: «Интер» не ставит себе никаких рамок, раз уж прошел так далеко в ЛЧ»

Защитник «Интера» Бенжамен Павар прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Гол очень меня порадовал, но больше всего я счастлив за команду, которая прошла серьезное испытание на оборону и достигла большой цели. Это было нелегко, но знали, что будет непросто. Мы проделали большую работу.

Мы терпели, скрипя зубами. Знали, что успешная игра в обороне может стать залогом успеха. Мы очень хорошо выполнили свою работу. Мы не ставим никаких рамок, раз уж прошли так далеко. Хотим продолжать. У нас отличная команда с замечательными тренерами, которые успешно работают с нами вот уже два года», — цитирует пресс-служба УЕФА Павара.

«Интер» по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной». Первый матч — 29 апреля в Испании, а ответный — 6 мая в Италии.