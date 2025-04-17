Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:04

Павар: «Интер» не ставит себе никаких рамок, раз уж прошел так далеко в ЛЧ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бенжамен Павар.
Фото AFP

Защитник «Интера» Бенжамен Павар прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Гол очень меня порадовал, но больше всего я счастлив за команду, которая прошла серьезное испытание на оборону и достигла большой цели. Это было нелегко, но знали, что будет непросто. Мы проделали большую работу.

Мы терпели, скрипя зубами. Знали, что успешная игра в обороне может стать залогом успеха. Мы очень хорошо выполнили свою работу. Мы не ставим никаких рамок, раз уж прошли так далеко. Хотим продолжать. У нас отличная команда с замечательными тренерами, которые успешно работают с нами вот уже два года», — цитирует пресс-служба УЕФА Павара.

«Интер» по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной». Первый матч — 29 апреля в Испании, а ответный — 6 мая в Италии.

Нападающий &laquo;Интера&raquo; Лаутаро Мартинес забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Баварии&raquo;.«Интер» и «Бавария» выдали второй матч-праздник подряд. Голы забивал даже ветер
Источник: Официальный сайт УЕФА
Бенжамен Павар
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
Читайте также
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым
«МЮ» в глубокой... Колонка Казанского — о безднах и горизонте, которого нет
Маск прокомментировал решение суда в Великобритании о понятии «женщина»
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
Фигуристка Жилина подтвердила домогательства со стороны тренера Розанова
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: Лига Европы, видеообзор
«Рейнджерс» — «Атлетик»: Лига Европы, видеообзор
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: стыковые матчи и сетка, соперники и пары
Крах «Реала»: впервые при Анчелотти мимо полуфинала ЛЧ. Карло — на грани отставки
Райс: «У «Арсенала» есть четкая цель: мы хотим играть с лучшими командами и выиграть турнир»
Мартинес: «Интер» никогда не сдается: у нас есть характер, сердце и голова»
Васкес — об ответном матче с «Арсеналом»: «Реал» не потерял лицо»
Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком матча «Интер» — «Бавария»
«Арсенал» сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые за 16 лет
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мартинес: «Интер» никогда не сдается: у нас есть характер, сердце и голова»

Райс: «У «Арсенала» есть четкая цель: мы хотим играть с лучшими командами и выиграть турнир»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости