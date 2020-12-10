Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Бензема заявил, что цель «Реал» не просто занять первое место в группе Лиги чемпионов

05:52

Нападающий «Реала» Карим Бензема после победы над «Боруссией» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:0) отметил, что рад первому месту в группе. Однако, по словам француза, эта задача не считается первостепенной для мадридского клуба.

— Мы провели хоороший матч и должны продолжать в том же духе, — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема. — Каждый матч для нас — новый финал, мы выходим против сильных соперников. Против «Реала» все стараются с играть с удвоенной энергией и защищаться чуть глубже. Чтобы пройти в этом турнире весь путь до финала, нужно играть против сильных команд. Хорошо, что заняли первое место в группе, но наши задачи выходят далеко за рамки этого достижения.

Реал — Боруссия М

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029456--real-madrid-vs-monchengladbach/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир