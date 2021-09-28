Бензема установил новый рекорд Лиги чемпионов
28 сентября 2021, 23:32
Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа». Француз реализовал пенальти во втором тайме.
Бензема забивает в 17-м для себя сезоне Лиги чемпионов. Это новый рекорд европейского турнира.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
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