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Бензема установил новый рекорд Лиги чемпионов

28 сентября 2021, 23:32
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Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа». Француз реализовал пенальти во втором тайме.

Бензема забивает в 17-м для себя сезоне Лиги чемпионов. Это новый рекорд европейского турнира.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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