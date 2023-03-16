Бензема признан лучшим игроком матча «Реал» — «Ливерпуль»

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0). 35-летний француз стал автором единственного гола. После игры ему вручили приз.

«Хорошая командная игра. Карим всегда хорошо держал мяч и стремился занять правильную позицию, чтобы создать угрозу. В конечном итоге он забил решающий и единственный гол в игре», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Мадридская команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.