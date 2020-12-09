Бензема повторил рекорд Роберто Карлоса по числу матчей за «Реал» среди иностранцев
9 декабря 2020, 23:49
Нападающий «Реала» Карим Бензема принял участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхегладбаха. Француз повторил рекорд бразильца Роберто Карлоса по количеству матчей за мадридский клуб среди иностранных игроков.
Для 32-летнего форварда эта игра стала 527-й в футболке «Королевского клуба».
Бензема перешел в «Реал» из французского «Лиона» в 2009 году. В составе испанской команды французский футболист стал трехкратным чемпионом страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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