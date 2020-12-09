Бензема повторил рекорд Роберто Карлоса по числу матчей за «Реал» среди иностранцев

Нападающий «Реала» Карим Бензема принял участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхегладбаха. Француз повторил рекорд бразильца Роберто Карлоса по количеству матчей за мадридский клуб среди иностранных игроков.

Для 32-летнего форварда эта игра стала 527-й в футболке «Королевского клуба».

Бензема перешел в «Реал» из французского «Лиона» в 2009 году. В составе испанской команды французский футболист стал трехкратным чемпионом страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов.