Бензема повторил достижение Рауля, Роналду и Месси

Форвард «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:2). Немецкая команда стала 30-й, в ворота которой забил француз в главном еврокубковом турнире.

Таким образом, он повторил достижение Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Рауля.