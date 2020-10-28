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Бензема повторил достижение Рауля, Роналду и Месси

07:48
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Форвард «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:2). Немецкая команда стала 30-й, в ворота которой забил француз в главном еврокубковом турнире.

Таким образом, он повторил достижение Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Рауля.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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