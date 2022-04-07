Бензема после хет-трика был признан лучшим игроком матча «Челси» — «Реал»

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:1). После игры ему вручили памятный приз.

34-летний француз вышел на поле в стартовом составе. Он отыграл 86 минут и забил 3 гола. Его заменили в конце встречи на Гарета Бэйла.

«Не только за свои голы, а вообще за все, что делал на поле, — он отлично обращается с мячом и является лидером команды. Он кропотливо работает над собой, и два первых его гола были высококлассными», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.