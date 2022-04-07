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Бензема после хет-трика был признан лучшим игроком матча «Челси» — «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:1). После игры ему вручили памятный приз.

34-летний француз вышел на поле в стартовом составе. Он отыграл 86 минут и забил 3 гола. Его заменили в конце встречи на Гарета Бэйла.

«Не только за свои голы, а вообще за все, что делал на поле, — он отлично обращается с мячом и является лидером команды. Он кропотливо работает над собой, и два первых его гола были высококлассными», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:3
Реал
Голы
Бензема, 21 (0:1), Бензема, 24 (0:2), Хаверц, 40 (1:2), Бензема, 46 (1:3)
Челси
Менди Рюдигер Кристенсен (Ковачич, 46) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64) Канте (Зиеш, 46) Маунт Хаверц Пулишич (Лукаку, 64)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау (Начо, 64) Алаба Менди Кроос (Камавинга, 74) Модрич Каземиру Вальверде (Себальос, 86) Бензема (Бэйл, 86) Винисиус Жуниор
Предупреждения
Рюдигер 19’  -  Эдер Милитау 14’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034653--chelsea-vs-real-madrid/
Карим Бензема
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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