«Возможно, мы сыграли ниже своих возможностей». Бензема — о победе над «Шахтером»
02:38
Капитан «Реала» Карим Бензема после победы над «Шахтером» (2:1) в 4-м туре Лиги чемпионов отметил, что игра была трудной. Француз был признан лучшим игроком встречи.
«Это был трудный матч против хорошей команды, которая здорово играла. Мы вместе сражаемся и вместе побеждаем. Возможно, мы сыграли ниже своих возможностей, но мы справились с задачей», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032646--real-madrid-vs-shakhtar-donetsk/
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