Капитан «Реала» Карим Бензема после победы над «Шахтером» (2:1) в 4-м туре Лиги чемпионов отметил, что игра была трудной. Француз был признан лучшим игроком встречи.

«Это был трудный матч против хорошей команды, которая здорово играла. Мы вместе сражаемся и вместе побеждаем. Возможно, мы сыграли ниже своих возможностей, но мы справились с задачей», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.