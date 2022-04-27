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Бензема объяснил, чего не хватило «Реалу» в матче с «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (3:4) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны признать, что в этой игре нам не хватило всего понемногу: амбиций, напора, уверенности... Поражение — это ни при каких обстоятельствах не хорошо, потому что мы все мечтаем о Лиге чемпионов. Самое главное, мы никогда не складываем оружия, мы отдаемся полностью и до конца. Теперь пора отправляться на «Бернабеу», и нам как никогда нужны наши болельщики: мы собираемся сотворить нечто волшебное, а именно — победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034662--man-city-vs-real-madrid/
Карим Бензема
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