Бензема объяснил, чего не хватило «Реалу» в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (3:4) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны признать, что в этой игре нам не хватило всего понемногу: амбиций, напора, уверенности... Поражение — это ни при каких обстоятельствах не хорошо, потому что мы все мечтаем о Лиге чемпионов. Самое главное, мы никогда не складываем оружия, мы отдаемся полностью и до конца. Теперь пора отправляться на «Бернабеу», и нам как никогда нужны наши болельщики: мы собираемся сотворить нечто волшебное, а именно — победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.