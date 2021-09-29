Бензема обошел Рауля по голам в Лиге чемпионов. Теперь он на 4-м месте
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«Реал» проиграл «Шерифу» (1:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Единственный мяч в составе мадридцев забил нападающий Карим Бензема.
Таким образом, француз обошел по количеству голов в турнире бывшего нападающего испанского клуба Рауля. На счету 33-летнего Бензема теперь 72 забитых мяча в самом престижном турнире Европы.
Больше, чем француз, в Лиге чемпионов забили только Криштиану Роналду (136), Лионель Месси (121) и Роберт Левандовски (73).
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