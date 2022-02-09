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Сегодня, 17:05

Бензема может пропустить первый матч «Реала» в Лиге чемпионов против «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Реала» Карим Бензема может пропустить первый матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Бензема продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра и пока не вернулся к тренировкам в общей группе. Тренерский штаб сливочных опасается, что у французского форварда может случиться рецидив повреждения, и не спешит с его возвращением.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 28 матчей за «Реал», забив 24 гола и сделав 9 голевых передач.

Матч «ПСЖ» — «Реал» должен пройти в Париже во вторник, 15 февраля.

Карим Бензема
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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