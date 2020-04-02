Бензема и социальное дистанцирование. Чудеса дриблинга от француза

Портал GFFN опубликовал фрагмент архивного матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико». Форвард «Королевского клуба» Карим Бензема продемонстрировал чудеса дриблинга, избежав плотных контактов с соперниками.

«Когда пытаешься сохранить безопасную дистанцию с другими людьми в супермаркете», — прокомментировал GFFN этот фрагмент, намекая на меры предосторожности при пандемии коронавируса.

Trying to keep a safe distance from other people in the supermarket like... pic.twitter.com/LcKRGqEekl — Get French Football News (@GFFN) April 2, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 000 207 человек. Умерших — 51 356, выздоровевших — 210 199. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.