Бент назвал сборную лучших игроков мира, без Неймара и Мбаппе. Согласны с его выбором?

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент назвал свой вариант сборной лучших игроков мира на данный момент. В нее вошли четыре футболиста «Баварии», выигравшей в прошедшем сезоне, чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Полностью состав сборной мира по версии Бента выглядит следующим образом: Мануэль Нойер (Германия, «Бавария») — Трент Александр-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»), Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Альфонсо Дэйвис (Канада, «Бавария») — Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Тиагу Алькантара (Испания, «Бавария»), Марко Верратти (Италия, «ПСЖ») — Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»).