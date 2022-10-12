Беннасер: «Будем делать все возможное, чтобы выйти из группы»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это был не лучший матч. После красной карточки стало тяжело. Но нам надо высоко держать голову, не сдаваться. У нас все еще есть надежда, и мы будем делать все возможное, чтобы выйти из группы», — цитирует пресс-служба УЕФА Беннасера.

«Челси» лидирует в группе E с 7 очками. «Милан» набрал 4 очка и идет на третьей строчке.